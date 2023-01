Maltempo, scuole chiuse anche ad Avellino. Festa firma l'ordinanza Il provvedimento per domani del sindaco del capoluogo

Allerta meteo, chiuse le scuole anche ad Avellino. Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado nel capoluogo come già deciso a Napoli, Caserta, Benevento e in alcuni comuni irpini e delle altre province.

"Con l’ordinanza sindacale appena firmata ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 17 gennaio per allerta meteo.". Spiega il sindaco Gianluca Festa. Una scelta presa in virtù dell'allerta arancione annunciata dalla protezione civile . In provincia scuole chiuse a Grottaminarda, Ariano, Montella,Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi, Montecalvo, Calitri, Conza della Campania,Atripalda e Mirabella e Montoro.