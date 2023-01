Covid, calano i contagi. Influenza, assalto alle farmacie e medicine introvabili Alcuni farmaci introvabili come fluimucil ad Avellino

Sono 90 i n uovi casi di coronavirus su 874 tamponi processati in Irpinia. I dati confermano l'abbassamento deciso del tasso di positività, ma l'influenza stagionale corre veloce. Sono state lettralmente prese d'assalto le farmacie del capoluogo e non solo.“Non ne abbiamo e non sappiamo se e quando arriva”: è la risposta più ricorrente, in farmacia ad Avellino, se provi a chiedere Brufen, Fluimucil, Augmentin e Nurofen. Farmaci esauriti ormai da settimane, assieme a tanti altri tra antibiotici, antiinfiammatori, mucolitici e sedativi in sciroppo. “Una situazione sconfortante”, spiega una farmacista.

Ma alla base del problema c’è anche la cattiva abitudine a “fare le scorte”. Girando tra le farmacie baresi, abbiamo infatti scoperto come la corsa ai farmaci per l’influenza e il raffreddore, a stagione invernale non ancora iniziata, sia ormai una consuetudine per tanti, purtroppo. E nella lista dei farmaci da “rifornimento”, di recente, sono finiti anche quelli più comunemente utilizzati per la cura del covid.

Intanto ecco il bollettino Asl dei contagi di oggi 17 gennaio comune per comune in Irpinia

Atripalda 9

Avella 2

Avellino 16

Bonito 1

Capriglia I. 1

Cassano I. 2

Castelfranci 1

Cervinara 1

Cesinali 2

Chiusano di San D. 1

Conza della C. 2

Flumeri 1

Fontanarosa 1

Forino 3

Gesualdo 3

Lauro 2

Lioni 2

Mirabella E. 3

Montefalcione 2

Monteforte I. 2

Montella 5

Montemarano 1

Montemiletto 3

Montoro 2

Mugnano del C. 1

Nusco 1

Pago del Vallo di L. 2

Parolise 1

Pietradefusi 1

Sant’Angelo a S. 1

Sant'Angelo dei L. 6

Serino 1

Sirignano 1

Solofra 1

Summonte 1

Teora 1

Torella dei L. 1

Volturara I. 2