Maltempo Avellino, crolli e paura: scuole chiuse anche domani, c'è l'ordinanza Il sindaco Festa firma il provvedimento. Secondo giorno senza lezioni anche in altri comuni

"A causa dei numerosi danni causati dal maltempo e dalle forti raffiche di vento, che ha imperversato nella giornata di oggi sulla città di Avellino, e in conseguenza della proroga dell’allerta meteo arancione, emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania, ho appena firmato l’ordinanza del 17 gennaio 2023, con la quale ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 18 gennaio". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa annuncia la chiusura delle scuole per domani. Secondo giorno senza lezioni ad Avellino e in altri comuni irpini, come Solofra, Montella, Monteforte Irpino, Calabritto, Lioni e Bagnoli Irpino.