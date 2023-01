Avellino, una mostra per ricordare il maestro di boxe Giovanni Santoro Si svolgerà dal 20 al 22 gennaio al Circolo della Stampa

Il 20 gennaio ricorrerà il primo anniversario della scomparsa di Giovanni Santoro, il "Maestro" , come tutti lo conoscevano, appassionato di boxe sin dall'adolescenza.

I familiari hanno organizzato una iniziativa per quanti desiderano ricordarlo, lo hanno conosciuto e voluto bene: una mostra fotografica che si terrà al Circolo della Stampa dal 20 al 22 gennaio con orari di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Nel 1968 Santoro riuscì a coronare il suo sogno fondando l'Accademia Pugilistica Avellino, importando in città uno sport fino ad allora non praticato. Da allora l'Accademia, oltre ad essere fucina di tanti giovani campioni (tra i quali, per citarne qualcuno, Cardamone, Maisto, Iarrobino e Albanese) portati alla ribalta nazionale ed internazionale grazie alle doti tecniche ed organizzative di Giovanni Santoro, divenne scuola di vita e luogo di affetti e legami ancora adesso vivi.

Affetto dimostrato dal calore e cordoglio di tante persone e allievi al momento della sua scomparsa. Ma Santoro sarà ricordato anche da un'altra iniziativa, la manifestazione internazionale " Primo memorial Giovanni Santoro, maestro di boxe e di vita" organizzata dal suo allievo Pellecchia il prossimo 23 aprile.