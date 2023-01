Autostazione: la viabilità con convince. E la Metro va modificata Acconcia e Festa non nascondono le difficoltà dei trasporti in città

Neanche il tempo di aprirla che l'Autostazione di Avellino è già nel mirino dei vandali. Danneggiata, tra le altre cose, anche la pedana per disabili.

Gli atti vandalici

“Atti delinquenziali - denuncia il manager Air Anthony Acconcia - intensificheremo i controlli e la vigilanza armata, chiederemo un aiuto anche alle forze dell'ordine ma questi sono atti ignobili che vanno solo condannati".

La viabilità non convince

Ma intanto non convince il piano viabilità intorno alla struttura di via Fariello. “L'altro giorno ho fatto un sopralluogo e onestamente c'è qualche correttivo da apportare, naturalmente d'intesa con il Comune. Penso ad esempio a qualche rotonda nella zona per far scorrere meglio il traffico”.

I collegamenti con Afragola e Roma

Acconcia annuncia poi un biglietto unico gomma- treno sulla linea Avellino-Afragola-Roma. “Stiamo lavorando con Trenitalia per un Freccialink per un collegamento unico, credo che entro la primavera ce la faremo”.

Le "spine" della Metro

Dall'Autostazione alla metro leggera. Il sindaco Festa non nasconde le difficoltà per far partire il servizio, ancora nella fase di pre-esercizio “Siamo ancora alle prese con le dovute autorizzazioni ma quando l'opera sarà stata finalmente collaudata e avviata, proporrò al Ministero delle modifiche perchè così com'è le linee e il percorso non mi convincono”.