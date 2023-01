Centro Autismo, Festa: "Concluso l'intervento di realizzazione della struttura" Ora si attende l'autorizzazione dell'Asl per avviare i servizi

"Abbiamo ufficialmente concluso l’intervento di realizzazione del Centro per l’Autismo", afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. "Con l’approvazione dello stato finale dei lavori, dei pareri e dei certificati di regolare esecuzione, ci lasciamo alle spalle un’Odissea ventennale. Questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, si è posta l’obiettivo storico di portare a completamento l’intervento. Il traguardo oggi è stato raggiunto. Abbiamo anche apportato migliorie al progetto per rendere la struttura più moderna e funzionale. Adesso attendiamo il sopralluogo della Asl per poter ottenere l’autorizzazione necessaria ad avviare i servizi in favore dei giovani affetti dal disturbo dello spettro autistico", conclude.