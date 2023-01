Maltempo, l'allerta continua: Irpinia spaccata a metà, oggi riapre l'Ofantina Allerta prorogata fino a domattina

Maltempo, l’allerta continua fino a domattina alle ore 9. La proroga, diramata dalla protezione civile della regione Campania, conferma condizioni di criticità meteorologiche di colore giallo. Continua a nevicare sull’altopiano del Laceno, in provincia di Avellino. Oltre un metro di neve cumulata e decine di interventi di mezzi speciali e vigili del fuoco, per il recupero di auto e passeggeri rimasti in panne sul tragitto. L’Ofantina Bis a Montella riaprirà entro oggi, come aveva annunciato l'Anas in una nota di due giorni fa. A darne ulteriore conferma è il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia: «Sono stato in contatto con gli operatori dell'Anas. I lavori di sgombero della carreggiata e di messa in sicurezza del costone franato sono stati completati già venerdì scorso. Credo che oggi pomeriggio, presumibilmente nelle prime ore del pomeriggio, la strada riaprirà”.

La circolazione sarà ripristinata senza molti disagi, non si dovrà ricorrere neppure al senso unico alternato. Chi procederà in direzione Avellino nel tratto Montella-Cassano anziché due careggiate, ne troverà percorribile soltanto una.Quel che manca è solo la segnaletica. I dipendenti Anas a causa delle nevicate di sabato e domenica non hanno potuto sistemare i cartelli della segnaletica stradale. Lo faranno appena il tempo concederà una tregua. Molto probabilmente nella primissima mattinata di oggi.

Dopo lo smottamento di un costone roccioso lungo l'Ofantina bis e l'immediata chiusura dell'arteria, è iniziato il calvario, complice il cattivo tempo, per coloro che dai comuni dell'Alta Irpinia hanno dovuto raggiungere il capoluogo o fare ritorno a casa. Ma non solo. Nel week end i turisti in viaggio verso il Laceno, si sono trovati dirottati sul percorso alternativo, non senza disagi. Il traffico deviato sui tornanti della Vecchia Ofantina ha creato numerosissimi disagi. Coloro che non hanno potuto evitare di mettersi in viaggio hanno dovuto affrontare una vera e propria avventura tra ghiaccio, neve, curve, camion di traverso, auto impantanate, autobus.