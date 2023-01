Avellino, 32 nuovi platani per far rifiorire Viale Italia Gli esemplari in corso di piantumazione sono resistenti al cancro colorato

Trentadue nuovi platani per far rifiorire il lo storico boulevard di Viale Italia. Il Comune di Avellino ha affidato all'impresa "Ca.Vi.Del” l’appalto per la messa a dimora di decine di platani “Vallis Clausa”.

Si tratta di una varietà a marchio protetto “Platanor”, resistente al cancro colorato, che ormai è tristemente noto per essere la prima causa della morte dei nostri giganti verdi. Con la sistemazione dei 32 nuovi Platani, che si aggiungeranno a quelli già piantumati in questa consiliatura, il Comune restituirà decoro e bellezza ad un viale particolarmente caro agli avellinesi, che negli ultimi anni era stato messo a dura prova dal cancro colorato.

«Questa Amministrazione – commenta l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Negrone - è particolarmente sensibile al tema ambientale e vuole fare della porta Ovest di Avellino il un rigoglioso biglietto da visita per chi entra in città. I platani in questione si aggiungono ad altre 17 piante che sistemeremo in giro per il capoluogo nei prossimi giorni. Il tutto, in attesa di realizzare un progetto di riqualificazione complessiva di Viale Italia e delle sue aiuole che vale circa un milione di euro».