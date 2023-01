Avellino, giovedì black out elettrico: ecco le strade interessate Dalle 9 alle 16.30: vietato l'uso degli ascensori

“E-Distribuzione” ha comunicato la necessità di effettuare lavori sugli impianti di sua competenza. Per questo, il Comune di Avellino rende noto che l'energia elettrica verrà interrotta nella giornata di domani, Giovedì 26 gennaio, dalle ore 09:00 alle ore 16:30 nelle seguenti strade.

Via San Tommaso 31, 25c, 31a, 31b, 31d, 31e, 31f, 31i, 31l, 31m, 31n,

31s, 32a, 32c, 32d, 32e, 32f e 32g

Contrada San Tommaso 35, da 39 a 43, 169, 37d, 28, 40, 44, 168, 28b,28

Piazza Sturzo 37, da 41 a 43, 39b, da 28 a 32, da 36 a 38, 44, 52

Via Di Vittorio g 2, da 8 a 14, da 18 a 26, da 30 a 46

Via Olindo di Popolo, da 1 a 3, 9, da 2 a 4 e 8

Piazza Fortunato, da 3 a 5, 9, 2, 6, e da 10 a 18

Via Omodeo, da 1 a 3, da 2 a 8

Via Due Principati, da 246 a 248

Via Zanotti Bianco, da 5 a 19

Via Percesepe 2

L'interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. I cittadini sono invitati a non commettere imprudenze ed a non utilizzare gli ascensori.