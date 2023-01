Monteforte, nuovo piano parcheggi: "Rivedremo le tariffe" Il sindaco annuncia due assemblee pubbliche per raccogliere suggerimenti

«Nei prossimi giorni organizzeremo due incontri pubblici per illustrare ai Montefortesi il nuovo piano parcheggi e raccogliere le osservazioni e i suggerimenti rispetto a un progetto che, lo sottolineo con forza, sarà soggetto a modifiche e aggiustamenti in base alle esigenze che ci saranno sottoposte», così il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, c’è quindi la celebrazione di due assemblee pubbliche che dovrebbero tenersi ad Alvanella e nella Biblioteca comunale, che serviranno a illustrare il piano e, così come già specificato nella delibera di Consiglio, a raccogliere le osservazioni.

«A tal proposito, abbiamo intenzione di prorogare i termini per la presentazione delle osservazioni dei cittadini e rivedere, alla luce delle prime ed informali interlocuzioni, anche l’importo della tariffa oraria annuale, così come prevedere franchigie di esenzione soprattutto laddove esistono attività commerciali - spiega l’assessore Susy Iannaccone - voglio chiarire, sin d’ora che lo scopo del provvedimento non è quello di vessare i residenti né tantomeno di fare cassa, ma quello di regolamentare, come avviene in tutte le città d’Italia, la sosta selvaggia in tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa di settore e, ovviamente, delle esigenze di cittadini residenti e non residenti, di attività commerciali e industriali. Si tratta, dunque, di una proposta di piano che, come tale sarà soggetta a tutte le variazioni del caso e non un provvedimento definito destinato ad essere calato dall’alto, senza condivisione. Del resto è nella logica stessa del P.U.P. che lo stesso, anche successivamente alla definitiva approvazione ed attuazione, possa essere modificato al mutare delle esigenze dell’amministrazione e dei cittadini».