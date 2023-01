Covid Irpinia, casi positivi ancora in diminuzione Continua a scendere la curva epidemica in provincia di Avellino

Continuano a scendere i numri dei positivi covid ad Avellino e in irpinia. Nelle ultime 24 ore su 477 tamponi processati, 23 sono i positivi. Nelle aree di degenza ordinaria sei persone sono ricoverate, due pazienti in sub intensiva. I casi sono così distribuiti:

Altavilla I. 1

Atripalda 1

Avella 1

Avellino 9

Capriglia I. 1

Lacedonia 1

Montecalvo I. 1

Montella 2

Montoro 2

San Martino V.C. 1

Sant'Angelo dei L. 1

Serino 1

Sturno 1