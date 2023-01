Centro Autismo, Festa: "L'Asl faccia il sopralluogo, la struttura deve partire" Il primo cittadino: "Prima l'autorizzazione, poi sbloccheremo la vicenda suolo"

Il Centro Autismo di Rione Valle è pronto, per quelli che erano i lavori di competenza del Comune. Ora la palla passa all’Asl. Il sindaco Festa, a margine della cerimonia in Prefettura per la Giornata della Memoria, torna sull’opera che da vent’anni aspetta di vedere la luce.

"Abbiamo richiesto all'Asl il sopralluogo per verificare l'ultimazione dei lavori e per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio delle prestazioni a favore dei bimbi autistici, così, finalmente, la struttura può partire. Del resto il centro per l'autismo è stato realizzato con fondi regionali e la Regione è di fatto anche la mamma dell'Asl, per cui sarebbe assurdo che l'Asl non effettuasse un sopralluogo".

Altra questione che riguarda il centro è quella del suolo, di comptenza del Comune. “E’ stata affrontata all'epoca anche dal commissario Priolo che ha ritenuto di non dare seguito all'acquisizione sanante perchè c'è un verbale nel quale il privato accetta di cedere l'area. Secondo i giudici però quel verbale non è valido".

"Noi - conclude il primo cittadino - o acquisizione sanante o impugnazione al Tar, andiamo avanti, perchè una cosa non cambia: la struttura è stata completata e deve partire. Ma per questo occorre il sopralluogo dell'Asl, ribadiamo quindi a Ferrante la richiesta per verificare se i lavori ultimati sono a regola. Poi affronteremo la vicenda suolo".