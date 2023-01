Avellino, parte "I move green": il progetto del Comune per mobilità sostenibile Piazza del Popolo stanzia dodicimila euro per 120 lavoratori

Venti centesimi per ogni chilometro percorso, fino a un massimo di 50 euro mensili, per i lavoratori residenti ad Avellino con sede lavorativa in Campania o viceversa che dimostreranno per almeno dieci giorni al mese di effettuare il tragitto casa-lavoro con mezzi sostenibili, dalla bicicletta tradizionale o con pedalata assistita fino ai percorsi a piedi.

Questi i dettagli del progetto “I Move Green”, lanciato dal Comune di Avellino con il supporto della piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity. L’incentivo, finanziato con 12 mila euro di fondi comunali, sarà riservato ai primi 120 lavoratori maggiorenni residenti ad Avellino e con sede lavorativa in Campania e i lavoratori residenti in regione ma che lavorano nel capoluogo, che per il percorso casa-lavoro sostituiranno il veicolo a motore (auto o moto) con veicolo a minor impatto ambientale - bicicletta, pedalata assistita da motore ausiliario elettrico o a piedi - per un minimo di 10 giornate/mese.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di incentivare il ricorso ad una mobilità sostenibile attraverso premialità che andranno a valorizzare i comportamenti virtuosi dei cittadini che si impegneranno a cambiare il proprio stile di vita adottando mezzi di trasporto sostenibili per il tragitto casa-lavoro e ritorno e, in questo modo, promuovere una mobilità attiva in un’ottica di miglioramento dello stato di salute collettivo.

«Con questo progetto che incentiva il ricorso a mezzi di trasporto sostenibili per effettuare il tragitto casa-lavoro, puntiamo a migliorare la qualità della vita e lo stato di salute della nostra comunità - afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa - Grazie al supporto della piattaforma tecnologica Wecity e attraverso l’azione concreta messa in campo con “I Move Green” contiamo di abbattere ulteriormente i livelli di CO2 e di particelle inquinanti nell’aria ambiente di Avellino attraverso la promozione di una mobilità attiva».

Ai primi 120 cittadini che presenteranno domanda di adesione al progetto entro il 15 luglio 2023 l’Amministrazione Comunale corrisponderà un incentivo economico proporzionale ai chilometri effettivamente percorsi fino al 30 novembre con almeno uno dei mezzi riportati nel bando, nella misura di 20 centesimi per chilometro e per un massimo di 50 euro al mese, e comunque fino al raggiungimento dei fondi stanziati, pari a 12.000 euro. In caso di esaurimento dei fondi si provvederà ad una decurtazione proporzionale ai partecipanti dei contributi stessi, fino a riportare il totale entro il limite della somma stanziata.

Il tracciamento del percorso sarà calcolato attraverso l’applicazione Wecity secondo il tragitto stradale più breve, funzionale e sicuro. Il monitoraggio e la contabilizzazione dei percorsi saranno effettuati su base mensile e l’effettiva erogazione del contributo al lavoratore avverrà in un’unica soluzione a conclusione del progetto attraverso bonifico sul conto corrente/IBAN segnalato dal partecipante.

«Siamo davvero felici di avviare questa collaborazione con il Comune di Avellino, una amministrazione che si è dimostrata sensibile ai temi ambientali e al futuro della propria cittadinanza - ha commentato Paolo Ferri, CEO di Wecity - Come nostra abitudine, a fine progetto redigeremo una relazione in cui terremo conto, come indicatori di risultato, dell’incremento della percentuale di cittadini che inizieranno a usare abitualmente i mezzi sostenibili per la mobilità urbana nonché della diminuzione del numero delle auto in circolazione sul territorio comunale e della conseguente diminuzione di emissioni di CO2 e di particelle inquinanti. Ma anche e soprattutto degli effetti sul traffico e degli effetti sulla salute e sul benessere dei cittadini coinvolti».

Per aderire all’avviso basterà scaricare l’app Wecity, inserire il codice missione AVE23 e completare l’inserimento dati. In caso di compilazione corretta, la missione “I move green” comparirà nella sezione “Sfide” all’interno dell’app Wecity.