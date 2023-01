Chirurgia toracica robotica, "Al Moscati io salvato da medici dal cuore d'oro" Antonio scrive una lettera per ringraziare i sanitari

Buona Sanità: Primo intervento di chirugia toracica robotica ad Avellino nell’Unita Operativa Diretta dal Dott. Rosario Salvi chirurgo toracico in collaborazione con il Prof. Curcio chirurgo toracico dell’Azienda dei Colli di Napoli . Il paziente, Antonio, dimesso in soli 4 giorni ringrazia tutto il personale con un post su Facebook per sottolineare la grande professionalità di Medici Infermieri e personale tutto del reparto e in particolare il Dott. Modestino Matarazzo coordinatore infermieristico della U.O.C di Anestesia e Rianimazione Diretta dal Dott.Angelo Storti e la Dott.ssa Michela Limone Anestesista Rianimatore che ha presenziato all’Intervento.

"Non posso non ringraziare tutta l'Equipe che mi è stata vicina in sala operatoria, in particolar modo il Dott. Rosario Salvi che dal primo sguardo e stretta di mano mi ha trasmesso tanta fiducia e positività per affrontare questo piccolo periodo buio della mia vita. È stato un uomo umano disponibile è sicuro di se stesso, ringrazio il Prof. Curcio il Dott. De Ruberto, ed il Dott. Modestino Matarazzo che non mi ha lasciato nemmeno per un istante solo persona e medico semplicemente fantastico in tutto e per tutto, ringrazio la Dott.ssa Michela Limone, che al mio risveglio era lì vicino a me. Dal primo momento mi sono affidato a questi eroi professionisti. Dio mi ha regalato un dono prezioso nella mia vita: quello di riuscire a vedere nel cuore delle persone ed ho capito che queste persone, non operano per il bene personale, ma per quello delle persone… "Sono in buone mani", mi ripetevo sempre tra me e me nei momenti di cedimento. È inutile nasconderlo, vi assicuro, che la paura è tanta ero come foglie di autunno tremavo ma non mi arrendevo e quando il vento era sempre più forte ballavo. Neanche per un secondo ho smesso di rimanere attaccato a quello a cui credo, lotterò per mio figlio per i miei sogni. In sala operatoria mi sono addormentato pensando immaginando mio Figlio la mia vita mi ha dato una forza che nemmeno io sapevo di avere … A mio Papà che come sempre non mi lascia mai nemmeno per un secondo della mia vita era lì l ho sentivo era vicinissimo. Non posso non dirvi che il paradiso esiste per davvero … Pensavo che Dio mi avesse reso un eroe forte come un leone, ma non è così. Dio aveva piani diversi per me Dio ha spezzato il mio orgoglio, ha aperto il mio cuore all'amore. Non devo fare altro. Voglio dire agli altri che non sono soli.".