Ordine Avvocati, Benigni verso presidenza: "Priorità all'edilizia giudiziaria" Sì condizionato alla soluzione anagrafe, no alla cittadella

Rinnovato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Il più votato è stato Fabio Benigni con 1179 preferenze che, quindi, si avvia a ricoprire nuovamente la presidenza dell’organismo forense.Benigni è atteso subito da sfide complicate, a cominciare dai nodi dell'edilizia giudiziaria e dal risiko immaginato dal sindaco festa per ricollocare gli uffici comunali nel vecchio municipio di palazzo De Peruta, attuale sede del giudice di pace. “Non si deve procedere in autonomia ma serve concertazione e collaborazione tra le parti. Per quel che riguarda il giudice di pace credo che soluzione dell'Anagrafe proposta da Festa sia una soluzione su cui ragionare. Chiaramente bisognerà capire dal punto di vista tecnico se la struttura è adeguata alle nostre esigenze. Invece - conclude Benigni - credo che non sia praticabile in questo momento l'idea di una cittadella giudiziaria anche perchè i tempi di realizzazione non sarebbero certo brevi”.