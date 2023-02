Restauro Dogana, partono i lavori: divieto di transito a Piazza Amendola Nelle prossime ore inizieranno gli interventi della Sapit

Restauro della Dogana di Piazza Amendola, al via gli interventi di riqualificazione ad Avellino. Dopo la consegna ufficiale del cantiere, questa mattina la Polizia Municipale ha disposto, con apposita ordinanza, il divieto di transito in Piazza Amendola anche per i pedoni al fine di consentire all’impresa romana “Sapit” di poter avviare e gestire in tutta sicurezza il cantiere. Nelle prossime ore, sarà posizionata la segnaletica necessaria per il rispetto del dispositivo, a tutela della pubblica e privata incolumità.