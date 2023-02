Avellino, il sindaco indossa calzini diversi: "Perché la diversità è un valore" Il primo cittadino: ieri la Candelora e oggi celebriamo la giornata dei calzini spaiati

"Ieri la Candelora con la juta a Montevergine da Mamma Schiavona. Oggi La Giornata dei Calzini Spaiati.

C’è sempre un buon motivo per affermare l’importanza del rispetto, della solidarietà, dell’accettazione e, quindi, dell’inclusione". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa che posta una foto, in cui posa con un paio di calzini, uno diverso dall'altro per mandare un messaggio di inclusione e solidarietà.

"Oggi ho deciso anche io di indossare due calzini spaiati. Può sembrare un gioco, ma è un modo forte per ricordare a tutti che la diversità è un valore aggiunto dello stare insieme e non un problema per stare fianco a fianco."