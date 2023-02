Elezioni Ordine, pronti i ricorsi contro alcuni avvocati "incandidabili" I ricorsi di fondano sul mancato rispetto del periodo di fermo per un mandato

di Paola Iandolo

A distanza di una settimana dalle operazioni di scrutinio per le elezioni dei componenti del consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino, sarebbero pronti dei ricorsi contro gli incandidabili. Ricorsi contro coloro che non avrebbero dovuto candidarsi per il terzo mandato consecutivo. Il termine per presentarli è fissato per mercoledì 8 febbraio. Qualora i ricorsi dovessero essere accolti, entrerebbero nel consiglio i primi esclusi che hanno ottenuto più voti.

Intanto il 10 febbraio si riuniranno tutti gli eletti per nominare il presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. La convocazione del neoeletto consiglio è fissato per le 15.30.