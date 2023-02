Piano parcheggi, l’amministrazione di Monteforte incontra i cittadini Venerdì 10 febbraio un'assemblea pubblica per illustrare le idee

Un’assemblea pubblica per illustrare il piano parcheggi ai cittadini di Monteforte Irpino: è stata indetta dall’Amministrazione comunale per venerdì 10 febbraio alle ore 17,30 nella Casa della Cultura. “Come avevamo preannunciato abbiamo organizzato una serie di incontri pubblici per illustrare la nostra idea di piano parcheggi - spiega il sindaco Costantino Giordano - in quanto piano è soltanto una idea di programmazione della sosta in paese, di cui quella a pagamento è soltanto uno dei tanti aspetti. Ribadisco nuovamente che nulla è stato deciso, se non la necessità di regolamentare il parcheggio su suolo pubblico”. Non solo le assemblee pubbliche ma spazio anche alle osservazioni dei cittadini che saranno prese in carico dall’Amministrazione comunale. All’incontro parteciperanno gli assessori e il capo dell’Ufficio tecnico comunale Franco Archidiacono.

«Ci stiamo avviando a prorogare fino al 18 marzo i termini per la presentazione delle osservazioni dei cittadini e, come già detto, siamo pronti a rivedere, se necessario, anche l’importo delle tariffe - spiega l’assessore Susy Iannaccone - la previsione di un piano di sosta a pagamento risponde ad esigenze di migliore gestione del patrimonio pubblico che non ha alcuna finalità vessatoria. Sono sicura che troveremo il punto di equilibrio tra contrapposte esigenze. Siamo disponibili ad accogliere ogni suggerimento che non sia di mera contrapposizione ideologica».