Covid Avellino: solo 6 casi e 9 malati al Moscati: verso la fine dell'emergenza Contagi e numeri in discesa

Sono solo 6 i casi di covid in Irpinia nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi dell'Asl di Avellino, 6 febbraio 2023, parla di soli sei contagi così distribuiti: 2 positivi ad Atripalda, 2 ad Avellino, 1 a Mercogliano e 1 a Mirabella Eclano. 9 i malati coronavirus in ospedale al Moscati di Avellino, di cui uno in terapia intensiva. La settimana inizia senza alcun decesso e i vertici sanitari irpini invitano alla cautela, ma guardano ai dati con cauto ottimismo .