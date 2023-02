Tutto pronto per il trasferimento del Giudice di Pace a Piazza del Popolo L'ufficio Anagrafe si trasferirà via Francesco Tedesco

Entro fine mese gli uffici del giudice di Pace di via Mancini saranno allocati a piazza del Popolo. Dopo il via libera della giunta si procederà con gli spostamenti pensati dal sindaco Festa.

A Palazzo De Peruta, dopo lavori di ristrutturazione, tornerà il Municipio, mentre la palazzina dell’Anagrafe sarà sede dei giudici di pace. A sua volta l’anagrafe, insieme agli uffici del settore elettorale, andrà a convivere con il comando di Polizia Municipale a Convento San Generoso.

Da settembre via ai corsi universitari ad Avellino

La sede del Comune di piazza del Popolo ospiterà, inoltre, i corsi organizzati dall’ateneo di Salerno per la nascita del polo universitario Avellino, con il conseguente trasferimento degli uffici dell’ente al «Victor Hugo» e poi, terminati i lavori, nell’antica sede di Palazzo De Peruta.

A giudicare positivamente la nuova location del Giudice di Pace, è il presidente in pectore dell’ordine forense, Fabio Benigni, che per il momento esprime un parere da consigliere dell’ordine, in attesa dell’investitura ufficiale di venerdì.