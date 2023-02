Elezioni avvocati, il neo eletto consiglio è pronto alla nomina del presidente Si insedierà venerdì nonostante i ricorsi presentati

Elezioni Coa, tutto pronto per le nomine dei componenti del direttivo del consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino. Nomine del direttivo e del consiglio che verranno effettuate nonostante i ricorsi presentati nei confronti di tre consiglieri eletti. La prima convocazione è fissata per il 10 febbraio alle ore 15.30. In quella sede verrà nominato il direttivo e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. L'avvocato Fabio Benigni, che ha ricevuto il maggior numero di preferenze (1179), quasi certamente sarà di nuovo il presidente dell'Ordine.

Il termine ultimo per presentare i ricorsi sull’incandidabilità dei componenti del consiglio dell’ordine di Avellino, scade mercoledì e non si esclude che ne arriveranno anche degli altri. Reclami sui quali dovrà pronunciarsi il Consiglio Nazionale Forense, ma si prevede che i tempi siano piuttosto lunghi.

I ricorsi sono stati presentati dagli avvocati Elena Ferrara e Nicola Micera contro Francesco Saverio Iandoli (605 preferenze), Mariarita Martucci (491 preferenze) e Giovannangelo De Giovanni (490 voti) in quanto a loro avviso sarebbero incandidabili per non aver rispettato il divieto di candidarsi per il terzo mandato consecutivo.