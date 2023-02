Elezioni avvocati, nei ricorsi intervengono gli avvocati Benigni e Fabiano La decisione del Cnf si estenderà anche nei loro confronti

Ricorsi contro gli “incandidabili”: i due consiglieri che hanno ottenuto il numero maggiori di preferenze, gli avvocati Fabio Benigni e Roberto Fabiano - sono scesi in campo, presentando un intervento ad opponendum nel ricorso presentato dagli avvocati Elena Ferrara e Nicola Micera (i due esclusi), a favore dell’avvocato Francesco Saverio Iandoli.

I ricorsi sono stati presentati dagli avvocati Elena Ferrara e Nicola Micera contro Francesco Saverio Iandoli (605 preferenze), Mariarita Martucci (491 voti) e Giovannangelo De Giovanni (490 voti) in quanto a loro avviso sarebbero incandidabili per non aver rispettato il divieto di candidarsi per il terzo mandato consecutivo.

Diversa la posizione di Francesco Saverio Iandoli che ha rispettato il periodo di fermo, ma ad avviso dei ricorrenti per un periodo inferiore alla durata del mandato svolto. Nella sua stessa condizione si trovano anche i due consiglieri che hanno presentato l’intervento ad opponendum, Con questa scelta l’avvocato Fabio Benigni e Roberto Fabiano hanno scelto di essere giudicati anche loro dal Consiglio Nazionale Forense e la decisione avrà degli effetti non solo su Francesco Saverio Iandoli, ma anche nei loro confronto. Dunque qualora il ricorso presentato contro Iandoli dovesse essere accolto, uscirebbe dal consiglio anche Benigni e Fabiano.

Il termine ultimo per presentare i ricorsi sull’incandidabilità dei componenti del consiglio dell’ordine di Avellino, scade mercoledì e non si esclude che ne arriveranno anche degli altri. Reclami sui quali dovrà pronunciarsi il Consiglio Nazionale Forense, ma si prevede che i tempi siano piuttosto lunghi.