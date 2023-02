"Mamma vuoi sposare il mio papà"? In clinica la singolare proposta di matrimonio Emozione e gioia alla clinica Malzoni di viale Italia ad Avellino

Una bellissima storia d’amore che toglie il fiato dall’emozione. Nel reparto di ostetrica della clinica Malzoni di Avellino una doppia gioia. Una giovane donna, dopo aver dato alla luce una bella bimba, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del papà della nascitura. Singolare la proposta di matrimonio avvenuta proprio in una delle stanze del reparto di ostetrica della clinica di viale Italia. La donna che aveva appena partorito, quando ha preso in braccio per la prima volta la sua bambina ha notato che aveva addosso una maglietta con la scritta “mamma vuoi sposare il mio papà? Subito dopo è arrivato l’anello della proposta. Lacrime di gioia per la bellissima famiglia che ha emozionato l’intera clinica Malzoni.

La foto è tratta dal web