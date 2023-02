Volontariato, Fondazione per il Sud: ecco l'elenco dei fondi assegnati Pioggia di contributi nelle aree interne

Si tratta della settima edizione del bando volontariato, promosso dalla fondazione "Con il Sud". Lo scopo è quello di ricostruire un senso di collettività e di legami sociali. In particolare, le organizzazioni di volontariato presenti nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse dalla Fondazione nel periodo 2007-2021 (Avellino in Campania, Brindisi e Taranto in Puglia, Nuoro in Sardegna, Caltanissetta in Sicilia), potranno essere sostenute per lo svolgimento delle loro attività ordinarie.

Per affrontare le nuove sfide e per garantire la ripresa delle importanti attività svolte dal volontariato del Mezzogiorno, la Fondazione ha messo a disposizione complessivamente 3 milioni di euro.

Ecco a chi sono stati assegnati i fondi in Irpinia

Anteas solidarietà umana Avellino

30.000,00

Fraternita di Misericordia di Avellino 30.000,00

Associazione di Volontariato "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà" Avellino 30.000,00

San Vincenzo de Paoli Avellino

10.000.00

Confraternita di Misericordia Teora 30.000,00

Pubblica assistenza Grottaminarda

30.000,00

Associazione polivalente socio culturale "Fenestrelle" Avellino 20.000,00

Associazione di volontariato Panacea Onlus Avellino 30.000,00

Centro Italiano Femminile Provinciale Avellino 20.000,00

Odv Falchi Monteforte Avellino(AV) 30.000,00

Pubblica Assistenza Vita di Ariano Irpino Odv Avellino 30.000,00

Associazione Falchi Antincendio Avellino 20.000,00

Fraternita di Misericordia di Atripalda 30.000,00

Pubblica Assistenza Caposele ODV

30.000,00

Associazione della Croce Rossa Italiana comitato di Avellino 30.000,00

Don Tonino Bello Onlus Associazione di Volontariato 30.000,00

Confraternita di Misericordia di Castelfranci Santa Maria del Soccorso 20.000,00

Associazione volontariato punto alfa odv Avellino 30.000,00

Confraternita di Misericordia di Cervinara Odv 30.000,00

Associazione di volontariato "Il gabbiano Mvs." sezione beato A. Crescitelli Av 20.000,00

Ame.Ir Odv Avellino

20.000,00

Pro Civis Montoro pubblica assistenza

30.000,00

Pubblica assistenza Frigento "Rocco Pascucci" Odv 30.000,00

Protezione civile pubblica Confraternita di Misericordia Paternopoli 30.000,00

Impegno e solidarietà Flumeri protezione civile 30.000,00

Associazione Pro disabili Autilia A. Voplpe Odv Avellino 20.000,00

Pubblica assistenza Montecalvo Irpino Odv 30.000,00

Misericordia di Sant'Angelo dei Lombardi 30.000,00

Grupppo Fratres Luigia Sandoli Paternopoli 10.000,00

Associazione pubblica assistenza donare è vita Odv Avellino 20.000,00

Confraternita di Misericordia di Altavilla Irpina Odv Avellino 20.000,00

Gruppo volontariato vincenziano Odv Avellino 10.000,00

Operatori di pace Odv Avellino

30.000,00

Il sorriso di Daniel Avellino

10.000,00

Associazione Soccorso Volontari e Protezione Civile Onlus ANPAS - "Ost. R.Gagliardi" - onlus Avellino

30.000,00

Guardia Rurale Ausiliaria per la provincia di Avellino Odv Avellino 10.000,00

Gaci Guardie ambientali centro Italia 20.000,00