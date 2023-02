Avellino , Medici (Cisl): bene il piano del manager Ferrante, ora impegno comune La nota del sindacato

La decisione del manager dell’Asl di Avellino di potenziare le strutture sanitarie sul territorio va nella direzione da sempre auspicata dalla nostra organizzazione.”

Lorenzo Medici, leader della CISL Funzione Pubblica della Campania e commissario della federazione Irpinia-Sannio, esprime condivisione sul piano di programmazione triennale predisposto dal dg Mario Ferrante, con investimenti sulla chirurgia complessa al Criscuoli-Fieri, alla chirurgia d’urgenza al Frangipane, all’ospedale di comunità a Monteforte e alla radiologia all’SPS di Bisaccia.

“Esprimiamo - sottolinea il segretario generale - piena soddisfazione perché finalmente si punta a potenziare un sistema in grandi difficoltà operative. Bene fa Ferrante ad invertire la rotta per soddisfare la domanda di salute dei cittadini e dei pazienti della provincia. Ora bisogna procedere subito ad un piano straordinario di reclutamento del personale necessario a far funzionare gli ospedali, altrimenti il piano rischia di non decollare, ed a convocare contestualmente una conferenza delle aree interne con gli enti locali, le forze sociali e le organizzazioni di rappresentanza sul territorio per individuare ulteriori misure da assumere. Ferrante ha dimostrato di essere pronto ad ascoltare chi vuole dare contributi. È la strada giusta. Che può diventare vincente se la percorriamo insieme “.