Centro autismo, sinergia tra Comune e Asl per accelerare l'apertura Stamane vertice in Prefettura. Spena: Interesse primario è dare risposte ai più fragili

Si è tenuta questa mattina, presso il Palazzo di Governo, una riunione presieduta dal Prefetto Paola Spena in ordine allo stato di avanzamento delle attività finalizzate all’avvio del Centro per l’Autismo.

Nell’occasione il Prefetto ha rammentato, in primo luogo, l’interesse primario di dare risposte ad una fascia della popolazione particolarmente fragile - quale quella dei soggetti, in particolare i giovani, affetti da autismo ed i loro familiari - che, ormai da troppi anni, attende punti di riferimento sul territorio per il diritto inalienabile alla salute.

Sul punto hanno concordato sia il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che il Direttore Generale dell’ASL, Mario Ferrante, condividendo una strategia collaborativa che possa consentire di addivenire ad una soluzione in tempi celeri.

In particolare, l’Asl si impegna a fornire un supporto in termini di consulenza, effettuando, insieme all’Ufficio Tecnico Comunale ed alla Direzione dei Lavori, un sopralluogo presso la struttura da tenersi entro la fine di questo mese.

Dal canto suo l’Amministrazione Comunale presenterà, poi, la richiesta di parere propedeutico al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività, impegnandosi, nel frattempo, a risolvere la problematica relativa alla proprietà dei suoli.

“L’intesa - ha sottolineato il Prefetto - rappresenta un importante passaggio, nell’ottica della leale collaborazione interistituzionale, finalizzato al superiore bene della collettività e, soprattutto, a fornire sostegno ed assistenza ai cittadini più deboli attraverso un polo specialistico atteso da anni”.