Avellino, donazioni di sangue nel solco del sacrificio di Palatucci Cerimonia commemorativa presso la Questura irpina

Giovanni Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito Civile, è stato riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

E' morto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau. E' in corso il processo di beatificazione per il funzionario di Polizia irpino, ricordato in una commemorazione alla questura di avellino a cui hanno partecipato anche gli studenti del Publio Virgilio Marone e del De Sanctis D'Agostino.

"Palatucci fu un uomo che decise di difendere la dignità delle persone invece di assoggettarsi alle leggi e alle azioni vessatorie e ingiuste - ha affermato il questore Maurizio Terrazzi, - questa sua scelta la pagò a caro prezzo con la morte in un campo di concentramento".

In occasione della cerimonia commemorativa di Palatucci, la Polizia di Stato ha voluto diffondere un messaggio alla cittadinanza attraverso una giornata di sensibilizzazione per la donazione di sangue,

"In questa giornata abbiamo coniugato due momenti che sembrano diversi ma in realtà non lo sono - aggiunge il questore Terrazzi - perché in entrambi i casi parliamo di solidarietà e rispetto della dignità umana. Donare il sangue è un atto che dimostra altruismo ma anche benefico egoismo".