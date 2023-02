Moscati, i sindacati: "I manager disertano l'incontro, è inaccettabile" Rivolta dei sindacati ad Avellino

"Le organizzazioni sindacali esprimono delusione e disappunto per il mancato incontro con il management del Moscati. È un episodio singolare quello accaduto oggi, quando a distanza di mesi dalla richiesta di incontro avanzata dalle sigle sindacali e dai delegati eletti RSU dell'Ospedale Moscati nonostante la convocazione ricevuta dall' amministrazione per le ore 13.00, dopo un'attesa di circa tre quarti d'ora, non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardo l'inizio della stessa, ci si è visti costretti ad andare via. Si stigmatizza il comportamento dell'azienda che con tale atteggiamento dimostra di venire meno ai principi di correttezza e buona fede che contraddistinguono le relazioni sindacali tra le parti ". Così in una nota congiunta le segreterie aziendali organizzazioni sindacali Fp Cisl irpinia Sannio , fp Cgil, NurSind, Nursing Up, Ugl, Fials e Fisi.

"Attendevamo con interesse i risvolti dell'incontro poiché dopo il rinnovo del contratto della sanità pubblica dei mesi scorsi oggi era la prima occasione che si presentava per confrontarsi.- spiegano i referenti dei lavoratori-.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno vi era l'avvio dei lavori riguardanti il contratto integrativo decentrato aziendale, atto questo di fondamentale importanza per la vita lavorativa aziendale. Al fine di non compromettere ulteriormente le corrette relazioni tra le parti restiamo in attesa di nuova convocazione a stretto giro.