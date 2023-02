La notte di San Modestino, Avellino in festa tra tammurriate, jazz ed eventi Concerti, artisti di strada e negozi aperti di notte martedì 14 febbraio

Avellino festeggia la Notte di San Modestino e la città sarà percorsa in lungo e in largo da 4 band itineranti provenienti da tutta la Campania, che dalle 18 alle 22, srotoleranno un tappeto sonoro che dalla villa Comunale arriverà fino al Centro storico, con tre punti spettacolo (Chiesa del Rosario, incrocio via Matteotti e piazza Libertá) dove godere della musica di:

I gruppi

Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, una jazz band che porterà in strada la musica della tradizione americana, dal Ragtime al Dixieland, dallo Swing al Blues, suonando la musica di Buddy Bolden e King Oliver, Jelly Roll Morton e Sidney Bechet fino a Louis Armstrong.

La musica

BandaBaleno - Murga di Napoli, progetto pedagogico nato nel 2008 a Scampia, quartiere di Napoli, per favorire l’aggregazione e stimolare la creatività attraverso un percorso sperimentale di crescita legato alla Murga, un’arte di strada a 360 gradi fatta di percussioni, danza e teatro, all’animazione degli spazi pubblici, al viaggio e alla scoperta.

Le tammorre

Paranza r’ o Lione, gruppo di ricerca e di recupero delle tradizioni musicali popolari e contadine del Centro e del Sud Italia che pone la sua lente di ingrandimento principalmente sul "Suono, Canto e Ballo n' copp' o tamburo”, ovvero la tammurriata

La sreet band

Bandaragia New Orleans Jazz Band, un progetto di street band nato nell'estate del 2019 e che abbraccia più forme artistiche passando dal teatro di strada alla performance dal vivo e che, per l’occasione, effettuerà anche qualche incursione in mattinata con il “Contemporary San Modestino”, dedicata alla figura del Santo Patrono.