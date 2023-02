Avvocati, la sfida del presidente Benigni: "Saremo più vicini ai cittadini" Ma c'è anche il nodo dell'edilizia giudiziaria

Alla guida del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino, torna, per il terzo mandato, l’avvocato Fabio Benigni. Dopo la pausa di quattro anni, Benigni è stato rieletto all’unanimità. La carica di vicepresidente è stata affidata al secondo eletto Roberto Fabiano, segretario Francesco Castellano.

La prima sfida sarà quella del trasferimento degli uffici del Giudice di pace. Dal neo presidente arriva un sì con riserva al trasloco nell'anagrafe comunale.

“Non si deve procedere in autonomia ma serve concertazione e collaborazione tra le parti. Per quel che riguarda il giudice di pace credo che soluzione dell'Anagrafe proposta dal sindaco Festa sia una soluzione su cui ragionare. Chiaramente bisognerà capire dal punto di vista tecnico se la struttura è adeguata alle nostre esigenze. In tal senso lunedì approfondirò in sede di conferenza permanente con il presidente del Tribunale”.

Ma non solo. Benigni lavorerà per avvicinare i cittadini al mondo forense. “Punterò a valorizzare lo sportello per il cittadino e proporrò l'istituzione di una camera arbitrale, come strumento alternativo alla risoluzione delle controversie giudiziarie".