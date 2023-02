Avellino, il grido degli ambulanti: "Campo Genova e quel mercato bistrattato" Il dissenso: "Questa fiera non ha più l'appeal di una volta, la gente viene poco a spendere"

In Campania si registra un calo di consumi tra i piu’ alti in Italia, con il conseguente crollo di introiti per le piccole attivita’.

A lanciare l'allarme Confesercenti. Le imprese campane specie quelle di abbigliamento, sono travolte dalla crisi e in molti ricorrono al mercato per risparmiare. Abbiamo fatto un giro a Campo Genova, ad Avellino. “Qui si possono trovare occasioni migliori, cosa non da poco in tempi così difficili economicamente – ci raccontano – tutti stiamo diventando più parsimoniosi”.

Ma ad Avellino c'è anche un altro problema. A quasi due anni dal trasloco dal piazzale dello stadio, la nuova sistemazione a campo Genova non piace a tanti ambulanti e anche molti cittadini faticano ad abituarsi.

“Il sindaco Festa ha distrutto questo mercato che era tra i migliori in Campania, non stiamo messi per niente bene. Questa nuova location non riesce ad entrare nelle abitudini degli avellinesi. Questa fiera bisettimanale non ha più l'appeal e il fascino del passato, sono tanti gli ambulanti che hanno deciso di desistere. Se poi ci aggiungiamo che veniamo da tre anni orribili, con covid, guerra e crisi economica, capite da voi che siamo messi molto male".

"Sempre meno gente viene a spendere, per una serie di ragioni, a cominciare dal contesto urbanistico che non è idoneo al passeggio. Questa strada a scorrimento veloce a ridosso degli stand risulta molto pericolosa per i pedoni".