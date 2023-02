Avellino, metro leggera: ultime verifiche e dopo l'ok fine mese si parte Mercoledì si faranno verifiche sul sistema di sicurezza. Dopo il via libera passeggeri a bordo

Ultima prova per la metro leggera ad Avellino e in caso di via libera a fine febbraio, il sistema potrebbe entrare in funzione. Si tratta di un esame finale. Mercoledì si terranno le verifiche sul sistema di sicurezza: in caso di di via libera, la filovia potrà partire, facendo salire a bordo i primi passeggeri nel capoluogo avellinese.

L'eterna incompiuta

Un sistema di collegamento che ha messo a dura la prova la mobilità cittadina per la creazione di corsie ad hoc, ma che potrebbe imprimere un deciso miglioramento per l'implementazione del sistema di pubblico trasporto, una volta andata a regimere.

Aspettando il sottopasso

Eterna incompiuta che, come l'autostazione, potrebbe in questo 2023 finalmente vedere la luce, mentre si aspetta l'apertura del Sottopasso di piazza Garibaldi. La metro leggera è un’opera attesa da 20 anni e costata 25 milioni di euro, la data di avvio è prevista per il 27 febbraio.