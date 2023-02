Covid, crollano i contagi in Irpinia: solo 18 positivi in 24 ore 227 i tamponi processati

Covid, crollano i contagi in Irpinia: solo 18 positivi in 24 ore . Il bollettino di oggi dell'Asl di Avellino conferma la discesa del numero dei positivi in provincia di Avellino.

Ariano I. 5

Avellino 2

Mercogliano 2

Montemiletto 1

Montoro 3

Moschiano 2

Ospedaletto d’A. 1

Pratola Serra 1

Sperone 1