Avellino, a San Modestino la Notte bianca. Nargi: "Vicini ai commercianti" Una festa dedicata anche alle famiglie con tanti eventi in centro

Una notte bianca per rilanciare il commercio ad Avellino. È in programma martedi 14 febbraio quando si festeggia san Modestino, il santo patrono della città.

Per l'occasione negozi aperti fino a tarda sera e tanti eventi in centro. La città sarà percorsa in lungo e in largo da 4 band itineranti provenienti da tutta la Campania, che dalle 18 alle 22, srotoleranno un tappeto sonoro che dalla villa Comunale arriverà fino al Centro storico, con tre punti spettacolo (Chiesa del Rosario, incrocio via Matteotti e piazza Libertá)

Una festa dedicata alle famiglie, ai bambini, ai giovani, declinata in tantissime iniziative organizzate dal Comune di Avellino. Artisti di strada, maghi, mimi, trampolieri, spettacoli gratuiti di burattini, concerti live per favorire le attività commerciali, da mattina a sera.

Musei e monumenti, chiese ed edifici storici saranno aperti ben oltre gli usuali orari, sarà possibile visitare anche i Cunicoli longobardi e la mostra di Andy Warhol, accessibile fino alle 22.

Ottima la risposta dei commercianti - sottolinea il vicesindaco con delega alle Attività produttive Laura Nargi - ed è pronto anche un piano parcheggi tra Mercatone Piazza del Popolo piazza Kennedy e Campetto Santa Rita - per evitare il caos traffico.