Avellino: tornano le ruspe nel centro storico dopo quasi due mesi di stop Da questa mattina ripresi i lavori in via Francesco Saverio, gli abitanti hanno vissuto un incubo

Ricordate? “Noi prigionieri del cantiere”.

Era il grido di protesta degli abitanti del centro storico, in particolare di via Francesco Saverio, che per quasi due mesi si sono visti bloccare strada e garage per lo stop dei lavori di ripavimentazione della zona. Questa mattina, come testimonia la foto scattata alle 8.50, si sono rivisti gli operai e le ruspe sono entrate in azione.

Ora si spera che l'intervento possa essere portato a termine in breve tempo. Molti i disagi vissuti dagli abitanti dell'area interessata dai lavori, in particolare per quanti non hanno potuto più utilizzare i garage situati sotto i fabbricati.

Ma problemi anche per i fedeli abituali frequentatori della chiesa di Santa Rita. A imporre lo stop ai lavori inizialmente era stata la Soprintendenza, poi si sono accumulati altri ritardi da parte della ditta, che hanno esasperato i residenti pronti addirittura a rivolgersi alla magistratura per denunciare l'incresciosa vicenda.