"Arianna e le cure negate: vicenda manifesto della sanità in Irpinia" La denuncia dell'associazione Primavera Meridionale

La grave vicenda della professoressa di Mercogliano Arianna Rosa, malata di sclerosi multipla, che da circa un anno non riesce a ottenere adeguate cure di fisioterapia, presso un Centro Riabilitativo convenzionato con l’Asl di Avellino, per l'Associazione metapolitica Primavera Meridionale “è il manifesto di come funziona, o forse è il caso di dire non funziona, la sanità in Irpinia e in Campania”.

Sabino Morano, in conferenza stampa, promette battaglia. "Promuoveremo una interrogazione parlamentare e nelle prossime settimane abbiamo intenzione di organizzare una manifestazione pubblica sul tema della sanità per denunciare una gestione che è sempre più lontana dai cittadini e mossa da logiche che ci sfuggono".

"Denunciamo - prosegue Morano - un atteggiamento sempre più incomprensibile degli enti competenti. Abbiamo tante strutture pronte per essere utilizzate, che potrebbero coprire una buona fetta del fabbisogno, ma che restano misteriose scatole vuote”.

Per il professor Sergio Barile "la situazione degli ospedali irpini continua ad essere per molti versi emergenziale e drammatica e la sanità si sta trasformando in un grande bacino elettorale e si susseguono disservizi legati a precise scelte gestionali".