Rifiuti, Comune di Avellino pubblica la gara per il socio privato Offerte entro il 13 marzo. Un appalto da 140 milioni e valido per 15 anni

Il Comune di Avellino ha pubblicato ufficialmente in Gazzetta la Gara europea a procedura aperta, a doppio oggetto, per la costituzione della società mista dei rifiuti “Grande Srl”. Via libera all’iter per l’individuazione del socio privato che deterrà il 49 per cento delle quote ed otterrà il contestuale affidamento del servizio di igiene urbana in città.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 13 marzo prossimo. Il valore complessivo dell’appalto del servizio di igiene urbana a base di gara è pari a 140.777.284,59 euro. La durata è fissata in 15 anni, più eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e a quella economica.

Nel bando, viene anche specificato che il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato al Concorrente aggiudicatario, in qualità di Socio operativo, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.

Il Comune procede spedito, dunque, verso la costituzione di un nuovo soggetto pubblico-privato che gestisca i rifiuti nel capoluogo, secondo quanto annunciato dall’Amministrazione e previsto dalla legge rispetto al sub ambito distrettuale del capoluogo. Con il duplice obiettivo di ottenere un servizio più puntuale a costi più contenuti.