"Noi, uomini comuni, padri, lavoratori e ora diaconi per scelta: E' la gioia" Ieri la nomina dei nuovi dieci diaconi della Diocesi di Avellino

Sono stati nominati ieri ad Avellino i dieci nuovi diaconi della Diocesi. Nel corso di una solenne e sentita cerimonia nel Duomo del centro storico le dieci nomine. Ad officiare il rito il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello. Presenti tutti i parroci e diaconi della Diocesi Irpina, per un momento di gioia e riflessione sull'impegno della parrocchia, della chiesa nella società. "Saremo operatori attiviti e amorevoli nelle nostre comunità - hanno spiegato i nuovi Diaconi -. Siamo felici e onorati di poter ricoprire questo ruolo per il nostro Vescovo.

Punti di riferimento per la parrocchia locale, per i giovani e non solo da ieri sono anche diaconi. E la gioia di amici e parenti nel Duomo gremito è stata tanta.

"Siamo emozionati, Per molti di noi la vera decisione è maturata, ha radici molto profonde che risalgono adi anni fa, nel nostro tempo tra la chiesa e l’oratorio. Per noi significa scelta per la vita».

La proposta del diaconato, in realtà, arriva di norma dalla comunità, richiamandone l’originale origine per aiutare i discepoli. "C’è chi sceglie il volontariato, chi indossa l’uniforme della croce verde, chi insegna il catechismo. Mettersi al servizio della comunità e fare del bene è giusto in ogni modo e in ogni aspetto. Ed è simile a quello che abbiamo deciso - spiegano -. Solo che questo è un per sempre, ti segna».