San Modestino: Avellino si prepara a vivere eventi, musica e spettacoli Da Viale Italia al centro storico per grandi e bambini

Un giorno speciale per onorare il santo Patrono della città di Avellino, ma anche per festeggiare la festa degli innamorati. E quindi, una giornata piena di eventi targati Mister Punch & Judy animazion&venti con artisti di strada, giocolieri, mangiatori di fuoco, acrobati e chiromanti.

È la “Notte di San Modestino”: una festa dedicata alle famiglie, ai bambini, ai giovani, declinata in tantissime iniziative organizzate dal Comune di Avellino che si svilupperanno da viale Italia al Centro storico, passando ovviamente per Corso Vittorio Emanuele, Corso Europa e Via Mancini

E poi ancora eventi speciali con band itineranti:

Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, BandaBaleno - Murga di Napoli - Paranza r’ o Lione- Bandaragia New Orleans Jazz Band

Spettacolo gratuito del Teatro nazionale dei burattini dei Fratelli Ferraiolo | Villa Comunale

La strada degli Innamorati con installazioni a cura di Bianca Pacilio a via Nappi

Pittura di strada con Disma Cuomo sul corso Vittorio Emanuele

Spettacoli teatrali a cura del Teatro d’Europa e del 99 Posti | Cunicoli longobardi ore 11|12|17|18|19

Visite guidate alla scoperta del Centro storico con Emilia Bonaventura dell’associazione Heraion Professional Tourist Guide and Tour Leader con partenza alle 16:00 davanti alla Dogana.

"È un momento importante per l'intera comunità - ha detto il sindaco Gianluca Festa - nel giorno della festa del Santo Patrono e di San Valentino celebriamo l'amore ritrovato per la città dopo anni nei quali non registravamo più questo senso di appartenenza".

"Ritrovo l'affetto ed il piacere di trascorrere giornate come questa per le vie di Avellino - continua - convinti dei mezzi a disposizione. Aspetto su cui abbiamo puntato tanto fin dal mio insediamento. Ho la fortuna di guidare una giunta molto unita, che ha condiviso un programma che sta portando avanti da tre anni e mezzo in modo incisivo e consistente”.

"Oggi abbiamo voluto celebrare il Santo Patrono per aumentare il senso di comunità della nostra città e anche per rafforzare le attività commerciali e l'economia del capoluogo irpino - dichiara il vicesindaco Laura Nargi - ci saranno altre manifestazioni come questa nel corso dell'anno".