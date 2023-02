Città pulite, Legambiente presenta i dati Mal’aria 2023 di Avellino Appuntamento domani 16 febbraio alle 10.30 dinanzi al Liceo Marone

Il 16 febbraio la campagna nazionale clean cities torna ad Avellino.

L’inquinamento è una vera “emergenza silenziosa” che mina la nostra salute e compromette la nostra vivibilità.

Alle ore 8.00 ci sarà un’azione condivisa con 5 istituti superiori per chiedere: una mobilità dolce per gli studenti e le studentesse di Avellino e respirare aria pulita in città.

Alle ore 10,30 dinanzi al Liceo Publio Virgilio Marone presentazione dei dati di mal’aria con focus su Avellino.

Alle ore 11 presentazione del progetto MOB al Liceo Publio Virgilio Marone.

Studenti, cittadini e associazioni si danno appuntamento nei vari plessi scolastici , per dar vita ad un’azione di forte sensibilizzazione dei cittadini sui temi che la campagna europea Clean cities porta, quest’anno all’attenzione e in 17 città.