Mobilità sostenibile: "Altro che 2030, ad Avellino siamo fermi al 1930" La denuncia di Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente

Tappa ad Avellino della campagna itinerante Clean Cities, organizzata da Legambiente, per chiedere una città più vivibile e più green.

“Avellino in questo senso è una città a rischio - denuncia il presidente Antonio Di Gisi - l'unico capoluogo che negli ultimi 10 anni ha fatto registrare un aumento delle polveri sottili. Entro il 2030 è necessario un decremento delle polveri sottili del 20% ma l'aumento di PM10 significa che le politiche ambientali non sono state applicate. Nel 2023 si ripresenterà la stessa situazione".

"L'anno scorso siamo stati graziati dal meteo - prosegue Di Gisi - che ci ha permesso di respirare un'aria più pulita ma non possiamo continuare ad affidarci solo al meteo, servono politiche".

E allora, secondo Legambiente "occorre attuare politiche in materia di salvaguardia ambientale. Innanzitutto una rivoluzione degli impianti di riscaldamento e mettere un punto alla questione annosa degli abbruciamenti che vanno eliminati, sostituendoli con pratiche alternative di raccolta e smaltimento degli sfalci e l'applicazione di regolamenti sulle caldaie in particolare su quelle a gas che sono pezzi da museo e che vanno eliminate".

Per non parlare della mobilità sostenibile - conclude - Ad Avellino in questo senso, altro che 2030, siamo fermi al 1930”.