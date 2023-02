Alloggi via Tedesco: "Umidità e infiltrazioni, pronti a chiedere risarcimento" Il caso approda in Commissione Trasparenza. Iacovacci promette battaglia

I residenti dei nuovi alloggi popolari di via Tedesco sono esasperati per le condizioni in cui versano le loro case, consegnate da pochissimo.

Stamattina c'è stato un sopralluogo della Commissione Trasparenza. Sul posto il presidente Ettore Iacovacci e i consiglieri Gennaro Cesa, Dino Preziosi e Giovanna Vecchione, con i tecnici del Comune e il direttore dei lavori, ingegner D’Agostino e il RUP Cornacchia.

“Al di là del fatto che su questa vicenda si sono registrate tante, troppe dimissioni di dirigenti e funzionari, quello che ci lascia perplessi è il modo in cui questi alloggi si presentano oggi. Sono umidi, i garage sono pieni d’acqua, così come le pareti e un ascensore è fuori uso. Negli anni mai nessuno si è preoccupato di risolvere il problema. Il sindaco ha fatto le passerelle consegnando le chiavi agli inquilini ma i problemi sono ancora tutti qui".

"Noi continueremo a verificare - conclude Iacovacci - andremo anche agli alloggi di a via Imbimbo e a Valle e, se ci saranno gli estremi, denunceremo e chiederemo un risarcimento perchè bisogna individuare i responsabili. Si dice che Palazzo di Città sia una casa di vetro, eppure di trasparente c’è poco o nulla".