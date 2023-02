"Buono Libri 2023/24": Comune di Avellino apre i termini per le istanze Le domande devono pervenire entro 45 giorni dalla data dell'Avviso

Si porta a conoscenza che per gli alunni che nel prossimo anno scolastico 2023/24 frequenteranno ad Avellino le scuole Secondarie di I Grado (Medie) e di II Grado (Superiori) sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo Buono Libri a.s. 2023/24, a titolo di parziale copertura delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo per le Scuole Secondarie di I e II Grado che insistono sul territorio comunale.

L’Avviso è reso pubblico a decorrere dal 16/02/2023 sul sito istituzionale del Comune di Avellino nelle “News”, nell’area dedicata “Servizi Al Cittadino”, in Albo Pretorio online e in Amministrazione Trasparente.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente on-line, secondo la procedura telematica dedicata cliccando il seguente link

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre 45 gg dalla data dell’Avviso (precisamente entro il 03/04/2023- termine perentorio). Oltre tale data il sistema non consentirà né la compilazione né l’invio delle stesse.