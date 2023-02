Ricorsi consiglio dell’Ordine degli avvocati: attesa la decisione I sei ricorsi saranno discussi il 25 febbraio a Roma

Elezioni consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino, il prossimo 25 febbraio, verranno discussi i ricorsi presentati da due avvocati esclusi. Il Consiglio nazionale Forense, presso il ministero della Giustizia, ha fissato la trattazione dei ricorsi presentati da due professionisti irpini contro le elezioni che si sono tenute il 26, 27 e 28 gennaio scorsi.

I ricorsi

I ricorsi sono stati presentati dagli avvocati Elena Ferrara e Nicola Micera contro Francesco Saverio Iandoli (605 preferenze), Mariarita Martucci (491) e Giovannangelo De Giovanni (490 voti) in quanto a loro avviso sarebbero incandidabili per non aver rispettato il divieto di candidarsi per il terzo mandato consecutivo.

Intervento ad opponendum

Gli avvocati Fabio Benigni e Roberto Fabiano, che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze e sono stati nominati successivamente presidente e vicepresidente del Coa di Avellino - sono scesi in campo - presentando un intervento ad opponendum nel ricorso presentato dagli avvocati Elena Ferrara e Nicola Micera (i due esclusi), a favore dell’avvocato Francesco Saverio Iandoli. Intervento teso a chiedere l’illegittimità dei ricorsi presentati.