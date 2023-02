Monteforte e il piano parcheggi, il 3 marzo nuovo incontro con i cittadini Amministrazione sempre aperta alle proposte dei montefortesi

Il termine per la presentazione delle osservazioni al Piano parcheggi è stato prorogato al prossimo 17 marzo alle ore 14,00. Tutti i montefortesi che volessero inviare i propri suggerimenti e proposte possono usare l’indirizzo mail del protocollo del comune protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it, oppure recarsi di persona a Palazzo Loffredo e protocollare i propri documenti.

“Come avevamo promesso, abbiamo prorogato i termini per le osservazioni per garantire la maggiore trasparenza e partecipazione possibile - spiega il sindaco Costantino Giordano - inoltre, abbiamo organizzato un prossimo incontro pubblico per venerdì 3 marzo alle ore 19 nella Casa della Cultura”. Nel corso del secondo incontro saranno illustrate le modifiche attuate al piano sosta a pagamento, dopo aver recepito le osservazioni di cittadini e partecipanti del primo appuntamento.