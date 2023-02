Movimento Consumatori apre uno sportello alla Cisal Avellino A sostegno dei cittadini per truffe e segnalazioni di rincari energetici

Importanti novità in casa Cisal irpina: apertura dello sportello "Movimento Consumatori" presso la sede di Via Matteotti, 10 ad Avellino a seguito della convenzione a carattere nazionale tra il sindacato e l’associazione stessa.

A curare il servizio dedicato a utenti e professionisti sarà l’avvocato Luigi Malfetano, Responsabile Provinciale dell’Associazione.

«Non potevamo non scendere in campo anche in Irpinia attraverso l’apertura di un ulteriore sportello nel capoluogo. Sui tanti versanti ci sono difficoltà e disagi per gli uitenti e la nostra mission è quella di agire sempre in tutela dei cittadini, consumatori nonchè lavoratori - ha affermato il responsabile provinciale Luigi Malfetano che ha aggiunto - i settori energetici, come gas ed energia elettrica sono un vero e proprio campo minato per i consumatori che ci stanno segnalando anche episodi legati a truffe telefoniche. Invitiamo gli stessi cittadini a segnalare ogni episodio dubbio alle Forze dell’Ordine ma al tempo stesso siamo disponibili con il nostro sportello ad Avellino, in via Matteotti 10 per ogni consulenza o informazioni in merito alle questioni consumeristiche».