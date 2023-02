Tunnel, lavori finiti: a breve l'apertura. La Metro parte a marzo L'assessore Genovese fa una ricognizione delle opere pubbliche ad Avellino

Tunnel, Metro leggera, Dogana. Avellino accelera per le opere pubbliche. Dopo ritardi e sprechi decennali il sottopasso di piazza Garibaldi è praticamente pronto. Parola dell'assessore ai Lavori pubblici Antonio Genovese.

Odissea Tunnel

“I lavori sono completi ed è stato effettuato anche l'allacciamento dell'energia elettrica. Ora stiamo provvedendo a mettere insieme tutta la documentazione necessaria per procedere con l'apertura”. Resta, però, ancora l'incognita sull'inaugurazione: "Non è possibile stabilire ancora una data precisa".

Tormentone Metro leggera

Svolta vicina anche per la Metro leggera. Questa mattina un briefing Air-Comune con tanto di fumata bianca. “A marzo, salvo imprevisti, partirà il nuovo servizio di trasporto pubblico a basso impatto ambientale" – dichiara il dirigente tecnico di Air Campania Carmine Alvino. Anche al centro storico e a piazza Castello si procede con gli interventi ed il piano di restyling dei tratti stradali più dissestati della città.

La rinascita della Dante Alighieri

Novità in arrivo anche per il campus scolastico della Dante Alighieri di via Piave. "Presto conosceremo la ditta che eseguirà l'opera – assicura ancora Genovese - poi bisognerà abbattere la struttura ed effettuare tutti gli interventi propedeutici all'avvio del cantiere".

Il giorno della Dogana

Infine la Dogana. Da ieri mattina operai dell'impresa romana Sapit al lavoro. Il restyling, da 2,4 milioni e finanziato con i fondi “Pics”, prevede un restauro filologico della facciata e una serie di importanti innovazioni negli spazi interni. Al piano terra, sorgerà “Il Teatro della Dogana”. Il primo livello sarà dedicato al co-working per imprese e professionisti. Un doppio livello superiore culminerà con la chicca del rooftop calpestabile. Il cronoprogramma prevede 360 giorni di tempo per completare tutte le lavorazioni.