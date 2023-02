Avellino, gioca 5 euro e ne vince 500mila con un Gratta e Vinci La dea bendata continua a premiare l'Irpinia, dopo la vincita milionaria della scorsa settimana

La fortuna continua a baciare l'Irpina. Dopo la vincita milionaria ad Atripalda della scorsa settimana al superEnalotto vincita di 500 mila euro in una tabaccheria di Avellino. Una fortunata giocatrice ha intascato la maxi vincita grazie a un "Gratta e vinci" da 5 euro "Doppia sfida". L'acquisto è avvenuto nella tabaccheria "Noviello", di via Tagliamento. La signora ha acquisto il gratta e vinci questa sera. Nella stessa tabaccheria, lo scorso anno, è stata centrata anche una quaterna da quasi 300mila euro. E la dea bendata continua, dunque, a premiare Avellino e provincia in una fortunata sequenza che scatena la gioia in città e provincia.