Avellino-Virtus Francavilla: stop anticipato sabato per il mercato bisettimanale L'ordinanza del sindaco Gianluca Festa

Calcio, chiude prima il mercato bisettimanale ad Avellino per consentire lo svolgimento della partita in programma per sabato al Partenio Lombardi. Il sindaco Gianluca Festa firma l'ordinanza e predispone la chiusura anticipata alle ore 12.30 delle attività mercatali, con il conseguente sgombero dei posteggi del mercato bisettimanale di “Campo Genova” presso lo stadio comunale “Partenio-Lombardi”, per la sola giornata di sabato 25 febbraio 2023, al fine di garantire lo svolgimento della partita di calcio “Avellino/Virtus Francavilla” valevole per il campionato di serie C.